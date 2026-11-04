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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Minda Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Minda Industries veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,20 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,42 Prozent erhöht. Damals waren 5,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,82 Prozent auf 60,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Minda Industries noch 48,14 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,74 INR, gegenüber 20,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 236,63 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 194,82 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Minda Industries Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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