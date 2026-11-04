Ausblick: Minda Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minda Industries veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,20 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,42 Prozent erhöht. Damals waren 5,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,82 Prozent auf 60,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Minda Industries noch 48,14 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,74 INR, gegenüber 20,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 236,63 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 194,82 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net