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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Millicom International Cellular stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Millicom International Cellular präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,32 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,34 Prozent verringert. Damals waren 11,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 59,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,53 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,51 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,39 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 77,09 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,03 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,07 Milliarden SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Millicom International Cellular SA Swedish Depository Receipt
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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