Millicom International Cellular Aktie 1827427 / SE0001174970
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Millicom International Cellular präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Millicom International Cellular wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,75 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 39,15 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 53,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,39 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,26 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 36,58 SEK im Vergleich zu 77,09 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 80,78 Milliarden SEK, gegenüber 57,07 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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