Milkyway Chemical Supply Chain Service a Aktie 42448860 / CNE1000036C0
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Milkyway Chemical Supply Chain Service A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Milkyway Chemical Supply Chain Service A lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Milkyway Chemical Supply Chain Service A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,09 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,90 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,64 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,44 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,95 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,33 Milliarden CNY, gegenüber 13,32 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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