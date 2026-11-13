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13.11.2026 07:01:06
Ausblick: Milestone Scientific legt Quartalsergebnis vor
Milestone Scientific äussert sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Milestone Scientific für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,12 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Milestone Scientific noch 2,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,040 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Milestone Scientific IncShs
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13.11.26
|Ausblick: Milestone Scientific legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Milestone Scientific IncShs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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