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Midea Group Aktie 138218806 / CNE100006M58

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Midea Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Midea Group
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Midea Group lädt am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,04 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Midea Group 1,91 HKD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 133,69 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Midea Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 150,58 Milliarden HKD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,08 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,29 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 565,10 Milliarden HKD, gegenüber 495,81 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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