Ausblick: Microvast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Microvast präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Microvast noch -0,330 USD je Aktie verloren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 94,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 444,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 427,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch