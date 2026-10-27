|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kennzahlen im Blick
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Microsoft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Experten haben ihre Prognosen für die Microsoft-Bilanz abgegeben.
Microsoft wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 34 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Microsoft im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 90,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 39 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,66 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 49 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,76 USD je Aktie, gegenüber 17,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 54 Analysten durchschnittlich auf 391,25 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 331,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
07:09
|Microsoft-Aktie im Fokus: Grossflächige Stellenstreichungen - Software-Riese bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an (AWP)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Microsoft offers buyouts to 60,000 staff (Financial Times)
|
26.10.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend in Grün (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Microsoft: Techkonzern bietet 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an (Spiegel Online)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.