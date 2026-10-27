Ausblick: MGM Resorts International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MGM Resorts International lädt am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

13 Analysten schätzen, dass MGM Resorts International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,21 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 17,57 Milliarden USD, gegenüber 17,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch