Ausblick: MFA Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MFA Financial präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 58,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 67,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 182,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 241,6 Millionen USD, gegenüber 715,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net