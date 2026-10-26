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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mexichem SAB de CV Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mexichem SAB de CV Registered wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mexichem SAB de CV Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,007 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,120 MXN je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,12 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 36,63 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,610 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,51 Milliarden USD, gegenüber 146,29 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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