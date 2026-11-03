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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: MetLife öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MetLife wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,77 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 127,05 Prozent erhöht. Damals waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,37 Prozent auf 19,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,71 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 79,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 77,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu MetLife Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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