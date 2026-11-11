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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Metatek-Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Metatek-Group präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,112 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metatek-Group ein EPS von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 35,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,089 CAD je Aktie, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 43,3 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 33,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Metatek-Group Ltd Registered Shs
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11.11.26
|Ausblick: Metatek-Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Metatek-Group Ltd Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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