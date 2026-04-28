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Experten-Prognosen 28.04.2026 15:43:00

Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das prognostizieren Analysten für die Meta Platforms-Bilanz.

Meta Platforms
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Meta Platforms (ex Facebook) öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 47 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,67 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 6,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Meta Platforms (ex Facebook) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 48 Analysten durchschnittlich bei 55,56 Milliarden USD im Vergleich zu 42,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 62 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 23,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 64 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 250,36 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 200,97 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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