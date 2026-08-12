Merlin Aktie 154577458 / US5901061003
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Merlin legt Quartalsergebnis vor
Merlin wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,275 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Merlin noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,720 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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