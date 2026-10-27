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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Meritage Homes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Meritage Homes veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Meritage Homes 1,39 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 5,33 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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