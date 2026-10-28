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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Merit Medical Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Merit Medical Systems veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Merit Medical Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 410,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 384,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie, gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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