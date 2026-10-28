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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Merck veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Merck öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.
Merck wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,34 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,18 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 64,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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