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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Was Experten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz erwarten.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) äussert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,78 Prozent auf 30,93 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,34 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 128,94 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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