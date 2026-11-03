Ausblick: MercadoLibre zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MercadoLibre wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,27 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,32 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll MercadoLibre nach den Prognosen von 14 Analysten 10,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,41 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 39,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 41,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net