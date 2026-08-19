Ausblick: Mendus Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mendus Registered lädt am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Mendus Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,450 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,450 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,500 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,170 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,3 Millionen SEK, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch