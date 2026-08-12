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Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Melco Crown Entertainment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Melco Crown Entertainment
4.48 CHF 0.61%
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Melco Crown Entertainment präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,061 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Melco Crown Entertainment ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Melco Crown Entertainment für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,26 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,503 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,460 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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