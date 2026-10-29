Ausblick: Meidensha präsentiert Quartalsergebnisse

Meidensha äussert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 79,64 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Meidensha 34,42 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 79,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,75 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 619,36 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 520,78 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 369,10 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 326,19 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net