MEGMILK SNOW BRAND Aktie 10116938 / JP3947800003
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MEGMILK SNOW BRAND wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 228,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,28 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 137,32 JPY je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 156,60 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 152,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 430,80 JPY im Vergleich zu 524,82 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 636,67 Milliarden JPY, gegenüber 615,76 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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