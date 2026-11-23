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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Medtronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Medtronic wird am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,96 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,73 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,05 Milliarden USD, gegenüber 36,36 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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