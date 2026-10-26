Ausblick: Medplus Health Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Medplus Health Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 20,06 Milliarden INR – ein Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medplus Health Services 16,79 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,28 INR, gegenüber 18,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 80,52 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 68,92 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch