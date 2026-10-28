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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mednax präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mednax wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,650 USD. Das entspräche einer Verringerung von 22,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 498,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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