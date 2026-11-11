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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: MediWound gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MediWound wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,707 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,7 Millionen USD – ein Plus von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MediWound 5,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,100 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 17,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu MediWound Ltd.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.