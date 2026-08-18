Medistim ASA Aktie 1872310 / NO0010159684
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Medistim ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Medistim ASA wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,22 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,35 NOK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 180,0 Millionen NOK gegenüber 169,1 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,95 NOK, gegenüber 8,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 781,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 699,8 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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