MediPharm Labs Aktie 44010805 / CA58504D1006
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: MediPharm Labs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MediPharm Labs wird am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,003 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MediPharm Labs noch -0,010 CAD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 24,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 8,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,8 Millionen CAD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,008 CAD je Aktie, gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 39,0 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 45,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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