Ausblick: Medical Properties Trust legt Quartalsergebnis vor

Medical Properties Trust lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent auf 247,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,133 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,01 Milliarden USD, gegenüber 972,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch