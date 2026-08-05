Ausblick: Medical Facilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medical Facilities wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medical Facilities ein EPS von 0,330 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 64,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 111,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD im Vergleich zu 1,52 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 272,1 Millionen USD, gegenüber 355,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch