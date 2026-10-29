Ausblick: MediaTek legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MediaTek wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,03 TWD. Im Vorjahresquartal waren 15,84 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,10 Milliarden TWD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,77 Milliarden TWD aus.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 69,53 TWD, gegenüber 66,16 TWD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 668,59 Milliarden TWD im Vergleich zu 595,97 Milliarden TWD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net