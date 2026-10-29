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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: MediaTek legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MediaTek wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,03 TWD. Im Vorjahresquartal waren 15,84 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,10 Milliarden TWD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,77 Milliarden TWD aus.
Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 69,53 TWD, gegenüber 66,16 TWD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 668,59 Milliarden TWD im Vergleich zu 595,97 Milliarden TWD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MediaTek Incorporation
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29.10.26
|Ausblick: MediaTek legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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30.07.26
|Ausblick: MediaTek zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MediaTek Incorporation
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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