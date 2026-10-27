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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: MediaAlpha A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MediaAlpha A veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,282 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MediaAlpha A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,51 Prozent auf 347,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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