Ausblick: MDxHealth SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MDxHealth SA stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,193 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MDxHealth SA in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 26,1 Millionen USD im Vergleich zu 26,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,641 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 111,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 107,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch