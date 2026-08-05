Ausblick: MDU Resources Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MDU Resources Group wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,088 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 396,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MDU Resources Group einen Umsatz von 351,2 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,972 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch