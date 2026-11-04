Ausblick: MDU Resources Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDU Resources Group gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,097 USD aus. Im letzten Jahr hatte MDU Resources Group einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

MDU Resources Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 346,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,977 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net