Ausblick: McGraw Hill zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

McGraw Hill gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,716 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte McGraw Hill 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 629,3 Millionen USD – ein Minus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McGraw Hill 669,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,15 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net