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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: McDonalds gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Analysten haben ihre Prognosen für die McDonalds-Bilanz abgegeben.
McDonalds lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
28 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,38 USD aus. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll McDonalds 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte McDonalds 7,08 Milliarden USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 32 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,95 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 28,13 Milliarden USD, gegenüber 26,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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