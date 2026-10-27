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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mc Grath Rent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mc Grath Rent präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mc Grath Rent ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 273,3 Millionen USD – ein Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mc Grath Rent 256,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,35 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 944,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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