Ausblick: Mc Grath Rent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mc Grath Rent präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mc Grath Rent ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 273,3 Millionen USD – ein Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mc Grath Rent 256,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,35 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 944,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch