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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders legt Quartalsergebnis vor
Mazagon Dock Shipbuilders wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 13,97 INR. Dies würde einer Verringerung von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mazagon Dock Shipbuilders 18,58 INR je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,80 Milliarden INR – ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mazagon Dock Shipbuilders 29,29 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 67,50 INR je Aktie, gegenüber 64,04 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 136,77 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 130,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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