Ausblick: MaxCyte zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MaxCyte wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,078 USD. Dies würde einen Gewinn von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MaxCyte -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,20 Prozent auf 7,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MaxCyte noch 6,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,274 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 32,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net