Ausblick: Max Healthcare Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Max Healthcare Institute präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,31 INR. Das entspräche einer Verringerung von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,05 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,08 Milliarden INR – ein Plus von 40,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Max Healthcare Institute 21,35 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,82 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,83 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,93 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net