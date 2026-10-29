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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Max Healthcare Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Max Healthcare Institute präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,31 INR. Das entspräche einer Verringerung von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,05 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,08 Milliarden INR – ein Plus von 40,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Max Healthcare Institute 21,35 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,82 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,83 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,93 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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