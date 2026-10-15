Maven Wireless Sweden AB Registered Shs Aktie 111461649 / SE0015961180
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 07:01:06
Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Maven Wireless Sweden Registered wird am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,050 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,4 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,1 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,230 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 172,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Maven Wireless Sweden AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.10.26
|Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Maven Wireless Sweden AB Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.