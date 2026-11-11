Ausblick: Mattr gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mattr wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,400 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mattr 0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Mattr im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 393,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 25,01 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,750 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,27 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net