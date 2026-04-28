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Erwartungen der Experten 28.04.2026 22:01:00

Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Was sich Anaylsten von der kommenden Mattel-Bilanz versprechen.

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Mattel öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 808,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 826,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 5,62 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com