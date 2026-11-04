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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mattel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mattel wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.
Mattel stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,937 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mattel ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,68 Milliarden USD, gegenüber 5,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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