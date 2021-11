Ausblick: Matsumotokiyoshi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Matsumotokiyoshi präsentiert in der am 15.11.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass Matsumotokiyoshi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,58 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 57,03 JPY je Aktie gewesen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,33 Prozent auf 141,76 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 249,58 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 210,12 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 756,60 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 556,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch