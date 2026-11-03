Ausblick: Matrix Service präsentiert Quartalsergebnisse

Matrix Service äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Matrix Service noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Matrix Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,595 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 932,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 873,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net