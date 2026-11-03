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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Materion zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Materion wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 444,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Materion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 611,4 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Materion Corp.
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07:01
|Ausblick: Materion zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Materion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Materion Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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